Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

Сборная Германии впервые в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече, прошедшей в Филиппинах на стадионе «Mall of Asia Arena», команда одержала победу над Сербией. Матч завершился со счетом 83:77. До этого лучшим результатом команды была бронза на мировом первенстве в 2002 году.

В полуфинале немцы оказались сильнее сборной США. Встреча завершилась со счетом 113:111. Сербы в 1/2 финала обыграли канадцев, которые стали бронзовыми призерами турнира.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборную России от участия в турнирах под эгидой организации. Из-за этого команда не получила возможность выступить на чемпионате мира.