Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:13, 10 сентября 2023Наука и техника

ВСУ случайно раскрыли секрет танков Leopard 2

FR: ВСУ выдали уязвимость танка Leopard 2 через видео с динамической защитой

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали России слабое место немецких танков Leopard 2. Они ошиблись, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

В материале FR уточняется, что солдаты ВСУ модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. При этом они раскрыли Москве конфиденциальную информацию.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

«Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», — отметили авторы статьи.

Украинские военные разместили динамическую защиту между корпусом и башней танка для защиты от огня с помощью встречного взрыва. Для этого к композитной броне корпуса прикрепили контейнеры со взрывчаткой. Показав размещение элементов такой конструкции, солдаты ВСУ публично раскрыли слабое место немецких танков.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, утратил свою репутацию производителя «чудо-оружия». Отправку Украине танков Leopard 2 на Западе преподносили как некий переломный момент в боевых действиях, однако немецкие танки не смогли проявить себя.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России сообщили о неудачной высадке десанта ГУР и ССО Украины к берегам Крыма

    Польская оппозиция пригрозила трибуналом президенту и премьеру

    ВСУ случайно раскрыли секрет танков Leopard 2

    В Польше назвали причину поддержки Украины

    В танках «Армата» доработают электронику по опыту спецоперации

    Британия передала Украине четыре эхолота

    На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

    Пассажиры московского метро станцевали танго в вагоне и попали на видео

    Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

    В США развенчали миф о планах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости