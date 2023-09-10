Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

Установлена личность мужчины, упавшего со скульптуры принцессы Турандот в Москве

Удалось установить личность мужчины, упавшего с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» в Москве. Им оказался 23-летний Виктор Руссо, передает «МК».

По данным издания, ранее на вандала уже обращали внимание сотрудники правоохранительных органов. В школьном возрасте Руссо сутки не появлялся дома. Для его поисков были задействованы большие силы полиции и спасательный отряд «ЛизаАлерт».

При падении со скульптуры, которая находится у здания театра имени Вахтангова на Арбате, Руссо получил перелом пяточной кости. Пострадавший был госпитализирован, его доставили в больницу имени Боткина.

9 сентября стало известно, что неизвестный забрался на фонтан-памятник «Принцесса Турандот». Один из элементов статуи не выдержал его веса и откололся. Сообщалось, что полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в российском горном парке «Рускеала» в Карелии пропала статуя Марморика Луки — человечка, являющегося главным символом туристического комплекса. Работники комплекса заявили, что украден был главный Марморик, «хозяин» горного парка.