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18:15, 10 сентября 2023Россия

Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

Установлена личность мужчины, упавшего со скульптуры принцессы Турандот в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Удалось установить личность мужчины, упавшего с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» в Москве. Им оказался 23-летний Виктор Руссо, передает «МК».

По данным издания, ранее на вандала уже обращали внимание сотрудники правоохранительных органов. В школьном возрасте Руссо сутки не появлялся дома. Для его поисков были задействованы большие силы полиции и спасательный отряд «ЛизаАлерт».

При падении со скульптуры, которая находится у здания театра имени Вахтангова на Арбате, Руссо получил перелом пяточной кости. Пострадавший был госпитализирован, его доставили в больницу имени Боткина.

9 сентября стало известно, что неизвестный забрался на фонтан-памятник «Принцесса Турандот». Один из элементов статуи не выдержал его веса и откололся. Сообщалось, что полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в российском горном парке «Рускеала» в Карелии пропала статуя Марморика Луки — человечка, являющегося главным символом туристического комплекса. Работники комплекса заявили, что украден был главный Марморик, «хозяин» горного парка.

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    Александра Качан
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