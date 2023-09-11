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19:18, 11 сентября 2023Силовые структуры

Сломавший скульптуру россиянин стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, сломавший скульптуру в Москве, стал фигурантом уголовного дела
Начало событий в новости Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Против 23-летнего мужчины, сломавшего скульптуру в центре фонтана «Принцесса Турандот» на Арбате в Москве, возбуждено уголовное дело о вандализме. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура контролирует привлечение его к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

О повреждении фонтана-памятника «Принцесса Турандот» стало известно 9 сентября. Сообщалось, что один из элементов статуи не выдержал веса мужчины, который решил на нее забраться, и откололся. В результате падения злоумышленник получил перелом пяточной кости и был доставлен в больницу имени Боткина.

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    Олеся Мицкевич
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