Сломавший скульптуру россиянин стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, сломавший скульптуру в Москве, стал фигурантом уголовного дела

Начало событий в новости Установлена личность упавшего со скульптуры на Арбате мужчины

Против 23-летнего мужчины, сломавшего скульптуру в центре фонтана «Принцесса Турандот» на Арбате в Москве, возбуждено уголовное дело о вандализме. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура контролирует привлечение его к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

О повреждении фонтана-памятника «Принцесса Турандот» стало известно 9 сентября. Сообщалось, что один из элементов статуи не выдержал веса мужчины, который решил на нее забраться, и откололся. В результате падения злоумышленник получил перелом пяточной кости и был доставлен в больницу имени Боткина.