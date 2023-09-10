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17:54, 10 сентября 2023Мир

Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20

Байден: участники G20 достигли «достаточного согласия» о мире на Украине
СюжетСаммит G20

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Среди участников саммита «Большой двадцатки» (G20) было достигнуто «достаточное согласие» относительно «справедливого» мира на Украине, заявил президент США Джо Байден. Трансляция пресс-конференции доступна на Youtube-канале Белого дома.

По его словам, участники саммита достигли согласия о «необходимости справедливого и устойчивого мира», который основан на принципах Устава ООН, а также уважении суверенитета и территориальной целостности.

Ранее МИД Украины выразил недовольство частью итоговой декларации саммита «Группы двадцати», касающейся украинского кризиса, так как она не содержит угодных Киеву антироссийских формулировок.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что G20 не является той площадкой, где можно добиться дипломатического прорыва в урегулировании ситуации на Украине.

Странам «Большой двадцатки» потребовалось более 150 часов переговоров, чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации саммита. Переговоры показали большие разногласия между странами G7, а также Россией и Китаем.

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