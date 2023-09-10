В России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов

Совбез: в России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов

Свыше 70 крупных терактов были предотвращены с начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, речь идет в том числе о подрыве газопровода «Турецкий поток», высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, а также на объектах энергетики и транспорта в российских регионах.

Ранее замсекретаря Совбеза заявил, что киевские власти и западные консультанты планировали совершить на своей территории провокацию с подрывом грязной бомбы. По его словам, Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме.

В субботу, 9 сентября, Минобороны РФ сообщило, что была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с помощью БПЛА.