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17:59, 10 сентября 2023Россия

В России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов

Совбез: в России с начала СВО предотвратили свыше 70 крупных терактов
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Свыше 70 крупных терактов были предотвращены с начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, речь идет в том числе о подрыве газопровода «Турецкий поток», высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, а также на объектах энергетики и транспорта в российских регионах.

Ранее замсекретаря Совбеза заявил, что киевские власти и западные консультанты планировали совершить на своей территории провокацию с подрывом грязной бомбы. По его словам, Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме.

В субботу, 9 сентября, Минобороны РФ сообщило, что была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с помощью БПЛА.

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