Юрий Жирков рассказал, что ему сложно учиться на тренера из-за компьютера

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о трудностях в обучении на тренера. Его слова приводит ТАСС.

«Все, что связано с компьютером, схемами игры, упражнениями. Для меня, человека, который не разбирается в компьютерах, очень сложно», — поделился он. Жирков отметил, что после окончания учебы получит лицензии A и B Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и сможет работать главным тренером или его помощником в зависимости от лиги, в которой выступает клуб.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». За подмосковную команду футболист играл с января по июль 2022 года. Ранее он выступал за «Зенит», в составе которого трижды становился чемпионом России. Помимо этого, Жирков был членом ЦСКА, «Челси», «Анжи» и столичного «Динамо».

В составе сборной России Жирков выигрывал бронзу чемпионата Европы в 2008 году. Всего на счету защитника 105 матчей в составе национальной команды и два забитых мяча.