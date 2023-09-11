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15:28, 11 сентября 2023Спорт

Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

Тренер Уэллс назвала упражнение ходьба медведя эффективным для укрепления тела

Фото: Undrey / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Кэлси Уэллс назвала эффективное пятиминутное упражнение, которое поможет укрепить все тело. Ее слова приводит Fit and Well.

«Ходьба медведя — недооцененное упражнение, активизирующее мышцы ног, верхней части тела и корпуса», — заявила она. Эксперт отметила, что упражнение укрепляет ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия, в работу включаются мышцы груди, плеч и спины, пресс, а также улучшаются стабилизация и поддержание позвоночника.

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Также Уэллс описала правильную технику выполнения ходьбы медведя. Исходное положение — на четвереньках с опорой на ладони и стопы. Затем начинайте передвигаться вперед, делая одновременно шаг противоположными ногой и рукой. При этом позвоночник должен оставаться прямым, спина и голени должны быть параллельны полу.

Уэллс подчеркнула, что не стоит делать упражнение в быстром темпе, важнее сосредоточиться на правильной технике. Она посоветовала выполнять десять кругов по 20 секунд интенсивной активности с 10 секундами отдыха.

Ранее эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко рассказал об «умном фитнесе» для похудения без лишних нагрузок. Специалист поделился, что во время тренировок по данной концепции используются инновационные технологии, которые анализируют состояние организма и помогают выстраивать персонализированные программы занятий.

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    Дарья Коршунова
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