Глава IIHF анонсировал новые санкции из-за ситуации с Федотовым

Глава IIHF Тардиф анонсировал новые санкции из-за игры Ивана Федотова за ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф анонсировал новые санкции из-за ситуации с россиянином Иваном Федотовым из ЦСКА. Его слова приводит «Чемпионат».

«Совет IIHF пойдет еще дальше за второе и третье нарушение правил IIHF. IIHF твердо намерена бороться за уважение наших правил и защиту всеобщего принципа уважения контракта и трансферных правил», — заявил он, добавив, что в ближайшие дни на сайте организации будет опубликован пресс-релиз.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила его к матчам. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок в течение года проходил службу в Военно-морском флоте России.