Рынку ипотеки в России предсказали рекордный рост

В ВТБ спрогнозировали пик спроса на ипотеку в III квартале

Рынок ипотеки в России в этом году может получить рекордные 6 триллионов рублей, передают «Известия» со ссылкой на заявление начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина.

Максимальный результат рынку обеспечит повышенный спрос на протяжении большей части этого года. Как отметил Бабин, традиционный пик продаж в этом году может сместиться с четвертого на третий квартал. В октябре-декабре выдачи кредитов достигнут 1,2 триллиона рублей, эти показатели составят около 20 процентов годового объема, притом что обычно составляют 30-35 процентов. Рекордными для рынка станут выдачи ипотеки в июле-сентябре — на них придется более 30 процентов потенциальных продаж 2023 года.

Повышенный спрос на ипотеку обусловлен ужесточением политики Центробанка, из-за которой заемщики стремятся совершать сделки по «старым» условиям, объяснил Бабин. При этом увеличение ставки по базовым банковским программам заставит потенциальных заемщиков интересоваться новостройками, поскольку таким образом они смогут получить ипотеку по льготной госпрограмме.

Он также отметил, что в нынешних условиях регулятор склонен стимулировать население скорее сберегать, нежели тратить, чтобы стабилизировать кредитную активность населения. Нынешний год будет уникальным — с одной стороны, рынок покажет рекорд продаж, с другой — этот рекорд будет обеспечен традиционно «тихими месяцами».

В банке отметили, что прогноз актуален только в случае сохранения ключевой ставки на уровне 12 процентов и действующих в настоящее время условиях льготной ипотеки.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин предрек резкий спад спроса на покупку жилья в России. По его словам, на фоне резкого повышение ключевой ставки падение может составить 20 процентов.

В августе рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в России в среднем вырос на 9,8 процента по сравнению с январем и составил 100,4 тысячи рублей. При этом в Москве этот показатель составляет в среднем 189,7 тысячи рублей.