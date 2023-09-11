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11:04, 11 сентября 2023Спорт

Стало известно о выставлении на продажу «Ювентуса»

Il Giornale: итальянский футбольный клуб «Ювентус» выставили на продажу

Фото: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports / Reuters

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» выставили на продажу. Об этом стало известно Il Giornale.

По информации источника, у команды серьезные финансовые проблемы из-за судебных тяжб. «Сегодня "Ювентус" находится в явном кризисе, в центре судебных разбирательств: бывший президент Андреа Аньелли переехал в Нидерланды, а клуб находится на грани краха», — отмечается в сообщении.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков. Из-за нарушения финансового фейр-плей команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских турниров в течение одного года.

В ноябре 2022 года Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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    Андрей Стрельцов
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