Российского чиновника осудили на 12 лет за развращение девочки и взятки

Экс-помощника главы Россельхознадзора осудили на 12 лет за развращение и взятки

В Москве суд приговорил к 12 годам колонии 44-летнего бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова за совращение девочки и получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Экс-помощник главы Россельхознадзора будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 18,8 миллиона рублей по делу о коррупции.

Ранее прокурор предложил осудить чиновника на 14 лет колонии строгого режима со штрафом в двукратном размере суммы взятки.

26 июня 2020 года стало известно о задержании мужчины. По версии следствия, за время работы Натаров получил от представителей разных предприятий более шести миллионов рублей. Его также признали виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями школьницы и начал приставать к ней по переписке — просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где активно приставал. Общение продолжалось до 16-летия девочки, пока обо всем не узнали взрослые. Они обратились в полицию, но дело возбудили только через год.

27 апреля 2020 года Минсельхоз сообщил об увольнении Натарова на фоне обвинений в совращении школьницы.