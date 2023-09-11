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09:41, 11 сентября 2023Наука и техника

Apple отказалась от выпуска iPhone 15 Ultra

Bloomberg: Apple не будет выпускать смартфон под названием iPhone 15 Ultra

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Американская компания Apple решила сохранить привычные названия для новой линейки смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

В актуальном отчете обозреватель агентства Марк Гурман подтвердил, что 12 сентября Apple представит четыре смартфона — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Специалист сделал акцент на том, что в компании отказались от выпуска модели с названием iPhone 15 Ultra.

Ранее о том, что самый дорогой флагман американского IT-гиганта получит название iPhone 15 Ultra, сообщал инсайдер Эндрю О'Хара. Впервые о выборе такого названия стало известно еще осенью 2022 года.

Также Гурман отметил, что iPhone 15 и 15 Plus окажутся стандартными базовыми моделями с алюминиевой рамкой. Флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены рамкой, изготовленной из титана. «Похоже, все слухи относительно моделей Ultra были напрасными», — прокомментировали сообщение журналисты издания 9to5Mac.

В конце августа инсайдер Йогеш Брар заявил, что цены на флагманские смартфоны вырастут. По словам специалиста, новые премиальные аппараты различных брендов подорожают на 50-200 долларов.

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    Андрей Ставицкий
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