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06:30, 22 августа 2023Наука и техника

Раскрыто возможное название самого дорогого iPhone 15

9to5Mac: Apple может назвать самый дорогой смартфон iPhone 15 Ultra

Фото: Elijah Fox / Unsplash

Инсайдер Эндрю О'Хара раскрыл возможное наименование премиального смартфона Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Согласной информации специалиста, в компании могут назвать новый аппарат iPhone 15 Ultra. Таким образом, осенью американская корпорация может выпустить базовые iPhone 15 и 15 Plus, а также премиальные iPhone 15 Pro и 15 Ultra. О'Хара заявил, что уверен в этом «на 80 процентов».

Инсайдер отметил, что таким образом в Apple подчеркнут уникальность устройства, которое должно оказаться самым дорогим в линейке. По его словам, iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус и передовую камеру. Впервые о том, что Apple может выпустить смартфон с наименованием Ultra, стало известно осенью 2022 года.

Также в материале говорится, что все смартфоны серии iPhone 15 получат новый зарядный кабель. Аксессуар будет иметь провод с тканевой оплеткой, выполненный в цвет корпуса устройства. В настоящий момент Apple комплектуют плетеными кабелями компьютеры Mac и смарт-часы Apple Watch Ultra. Также зарядки для новых iPhone получат порт USB-C.

Ранее инсайдер Йогеш Брар заявил, что цены на флагманские смартфоны вырастут. По словам специалиста, новые премиальные аппараты подорожают на 50-200 долларов.

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    Андрей Ставицкий
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