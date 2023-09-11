Глава Генштаба Азербайджана начал визит в Турцию

Глава Генштаба Азербайджана Велиев встретится с турецкими военными

Глава Генштаба Азербайджана Кярим Велиев начал свой визит в Турцию, где встретится с руководством Вооруженных сил. Об этом сообщил «Интерфакс-Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Он приехал в Турцию по приглашению турецкого коллеги Метина Гюрака. Также Велиев встретится с другими военными.

Во время встречи начальник Генштаба Азербайджана обсудит вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и других сферах.

Встреча глав Генштабов проходит на фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что излишняя зависимость от Москвы в вопросах безопасности привела к плачевным результатам.

На это глава МИД России Сергей Лавров ответил, что такие заявления не соответствуют действительности. «[Властям Армении] надо отвечать перед своим народом самостоятельно», — посоветовал он.