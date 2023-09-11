Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 11 сентября 2023Бывший СССР

Глава Генштаба Азербайджана начал визит в Турцию

Глава Генштаба Азербайджана Велиев встретится с турецкими военными
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:
Керим Велиев

Керим Велиев. Фото: Sgt. 1st Class Zach Sheely / Wikimedia

Глава Генштаба Азербайджана Кярим Велиев начал свой визит в Турцию, где встретится с руководством Вооруженных сил. Об этом сообщил «Интерфакс-Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Он приехал в Турцию по приглашению турецкого коллеги Метина Гюрака. Также Велиев встретится с другими военными.

Во время встречи начальник Генштаба Азербайджана обсудит вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и других сферах.

Встреча глав Генштабов проходит на фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что излишняя зависимость от Москвы в вопросах безопасности привела к плачевным результатам.

На это глава МИД России Сергей Лавров ответил, что такие заявления не соответствуют действительности. «[Властям Армении] надо отвечать перед своим народом самостоятельно», — посоветовал он.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости