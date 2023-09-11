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19:37, 11 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Бербок евроинтеграцию Украины

Зеленский и Бербок обсудили статус выполнения рекомендаций Еврокомиссии
Владимир Зеленский и Анналена Бербок

Владимир Зеленский и Анналена Бербок. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок статус выполнения рекомендаций Еврокомиссии, что связано с евроинтеграцией Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Также они обсудили оборонное взаимодействие, обеспечение безопасности граждан и украинской энергетической структуры. Зеленский отметил, что обсудил с Бербок потребности украинских войск, в частности, систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху отправку израильской полиции в Умань для охраны паломников-хасидов. Украинский лидер заверил, что отвечает за их безопасность.

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    Александр Слабиев
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