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18:55, 11 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский и Нетаньяху обсудили отправку израильской полиции в Умань

Зеленский и Нетаньяху могут отправить израильскую полицию в Умань для охраны

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху отправку израильской полиции в Умань для охраны паломников-хасидов, которые приехали туда на празднование Рош ха-Шана. Об этом сказано на сайте украинского лидера.

Зеленский заверил Нетаньяху, что «Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность». Также стороны обсудили «возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля».

На сайте президента Украины сказано, что в 2023 году на праздник в Умань могут приехать около 50 тысяч хасидов-паломников. Ранее глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил, что приехало более трех тысяч паломников.

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    Александр Слабиев
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