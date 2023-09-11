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14:55, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Умань приехало около 3 тысяч паломников-хасидов

В Умань на празднование Рош ха-Шана приехало около 3 тысяч паломников-хасидов

Фото: Darren Ornitz / Reuters

В Умань на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового Года, который в этом году выпал на 15-17 сентября) прибыло более 3000 паломников-хасидов. Об этом сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в городе действует особый режим въезда и выезда, а также передвижения. Правоохранители работают в усиленном режиме, действуют девять пропускных пунктов.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал израильтян воздержаться от традиционного паломничества в Умань на Украину. Он рассказал, что это может быть опасным и напомнил про ракетные обстрелы.

На празднование иудейского Нового Года хасиды традиционно посещают могилу цадика Нахмана, которая находится в Умани.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может запретить въезд хасидам в Умань в случае продолжения депортации украинцев из страны. Он заявил, что украинские власти «не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль».

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    Александр Слабиев
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