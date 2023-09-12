Автор жалоб на Пугачеву и Меладзе раскритиковал проект о «серийных доносчиках»

Автор жалоб на знаменитостей Бородин считает неправильным наказывать доносчиков

Наказывать главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и других авторов жалоб на россиян неправильно, считает руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на подготовку Госдумой законопроекта о «серийных доносчиках».

Общественник раскритиковал автора инициативы, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Екатерина Мизулина выполнила свой гражданский долг в отличие от депутата. Я за все время не видел, чтобы депутат Госдумы написал запрос по отношению к этим предателям, которые предали нашу страну в трудную минуту. Ни разу не видел, чтобы кто-то инициировал какую-то проверку и где-то участвовал как настоящий депутат, который должен отстаивать интересы нашей страны и защищать конституционный строй», — сказал он.

По его мнению, «нужно относиться с уважением к тем, кто что-то делает для нашей страны».

Разрабатывать какие-то законопроекты, вменять какие-то санкции в отношении тех, кто реально занимается проблемами и показывает государству, что у нас реально есть эти проблемы, — я думаю, это неправильно, и это называется популизмомv Виталий Бородин руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

«Депутат хочет заработать себе какие-то политические баллы — это неправильно. У нас есть чем заниматься — у нас есть специальная военная операция (СВО), можно заниматься гуманитарной помощью, а заниматься популизмом и пиариться на этой теме, — я считаю, что это неправильно», — добавил Виталий Бородин.

Виталий Бородин известен жалобами на россиян, в том числе знаменитостей. Он регулярно просит проверить тех, кто поддерживает Украину. В разное время он просил властей обратить внимание на певца Валерия Меладзе, актрису Лию Ахеджакову, актера Данилу Козловского, певицу Аллу Пугачеву и многих других.

12 сентября вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков сообщил, что в Госдуме подготовят законопроект об обязательных работах для «серийных доносчиков». По его словам, Екатерина Мизулина показала, что с такой практикой пора заканчивать. «Борясь с [тиктокером Даней] Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них — айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране», — написал парламентарий в Telegram-канале.

8 сентября стало известно о том, что Милохин вернулся в Россию. Позже Мизулина рекомендовала руководству Минобороны призвать его в армию. Идею поддержал телеведущий Владимир Соловьев.

11 сентября Mash сообщил, что тиктокера действительно собираются призвать на срочную службу в Вооруженные силы России. На фоне информации о возможном призыве Милохин улетел в Дубай.