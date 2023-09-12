Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром

Баринов, Чалов, Джикия и Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Катаром

Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Катаром. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

Капитаном команды был выбран Дмитрий Баринов. Место в воротах займет Матвей Сафонов. Также на поле с первых минут выйдут Александр Головин, Федор Чалов, Антон Зиньковский, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Артем Макарчук, Георгий Джикия, Дмитрий Волков и Руслан Литвинов.

Россияне встретятся с футболистами из Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

11 сентября сборная России проиграла олимпийской команде Египта в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на седьмой минуте забил нападающий Сергей Пиняев. На 68-й минуте счет сравнял полузащитник Ахмед Фази. На 72-й минуте вывел египтян вперед хавбек Араби Бадр.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.