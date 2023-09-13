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12:43, 13 сентября 2023Спорт

Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Сербии

Джокович расплакался на встрече с болельщиками в Сербии после победы на US Open

Теннисист Новак Джокович провел встречу с болельщиками в Сербии. Видео доступно на сайте RTS.

Несколько тысяч фанатов поприветствовали Джоковича, ставшего чемпионом US Open, на балконе Белградского городского собрания. Спортсмен не смог сдержать эмоции и расплакался.

Благодаря победе на Открытом чемпионате США Джокович вернулся на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб завоевал 24-й трофей турнира «Большого шлема».

Также на мероприятии чествовали сборную Сербии по баскетболу. Команда заняла второе место на чемпионате мира, уступив в финале Германии.

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    Дарья Коршунова
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