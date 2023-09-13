Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:29, 13 сентября 2023Наука и техника

В России разработают концепцию многоцелевого гиперзвукового аппарата

ГРЦ Макеева создаст концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Виктора Макеева разработает концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата и сверхтяжелой ракеты. Об этом ТАСС сообщили во входящем в государственную корпорацию «Роскосмос» предприятии.

«Среди прорывных наработок такие амбициозные, как, например, концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса для облета Луны, реализации лунной программы и миссий к Марсу или концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата», — сказали в ГРЦ.

Там добавили, что ведутся работы и по антиастероидной тематике. В ГРЦ уточнили, что эта и другие разработки проводятся в инициативном порядке.

Материалы по теме:
Дешевые, многоразовые, на метане У России таких ракет нет. И не будет
Дешевые, многоразовые, на метанеУ России таких ракет нет. И не будет
2 августа 2018
У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?
У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?
1 сентября 2023

В августе агентство со ссылкой на материалы предприятия сообщило, что российская многоразовая ракета «Корона», над созданием которой работает ГРЦ, сможет находиться на околоземной орбите до 10 суток.

В феврале академик Российской академии наук (РАН), гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь в ходе Демидовских чтений в Уральском федеральном университете заявил, что предприятие разработало концепцию и создало стендовый прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка и десантный корабль загорелись из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе

    Психотерапевты назвали простой способ надолго сохранить искру в отношениях

    Киркоров раскрыл правду о едва не погибшей из-за пластики Пугачевой

    Эстония запретила въезд в страну российским автомобилям

    Российский журналист назвал причину депортации из Молдавии

    Командир роты украинских морпехов пойдет под суд за расстрел мирных жителей

    Детсад и дом престарелых попали под обстрел ВСУ в приграничном регионе России

    Стало известно о способе завлечения россиян мошенниками для совершения терактов

    Российский «Сармат» окрестили инженерным чудом

    В США назвали учения НАТО в Черном море угрожающими войной с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости