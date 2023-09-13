В России разработают концепцию многоцелевого гиперзвукового аппарата

ГРЦ Макеева создаст концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Виктора Макеева разработает концепцию многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата и сверхтяжелой ракеты. Об этом ТАСС сообщили во входящем в государственную корпорацию «Роскосмос» предприятии.

«Среди прорывных наработок такие амбициозные, как, например, концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса для облета Луны, реализации лунной программы и миссий к Марсу или концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата», — сказали в ГРЦ.

Там добавили, что ведутся работы и по антиастероидной тематике. В ГРЦ уточнили, что эта и другие разработки проводятся в инициативном порядке.

В августе агентство со ссылкой на материалы предприятия сообщило, что российская многоразовая ракета «Корона», над созданием которой работает ГРЦ, сможет находиться на околоземной орбите до 10 суток.

В феврале академик Российской академии наук (РАН), гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь в ходе Демидовских чтений в Уральском федеральном университете заявил, что предприятие разработало концепцию и создало стендовый прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата.