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13:40, 13 сентября 2023Спорт

Костомаров обратился к болельщикам

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к болельщикам. Видео опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас и я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку и любовь», — сказал фигурист во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг». Он также поблагодарил близких — жену Оксану Домнину, родителей и брата — и пожелал всем крепкого здоровья.

Костомаров регулярно показывает, как продолжает восстановление после ампутации и тренируется. 22 августа спортсмен впервые вышел на лед в шоу Авербуха вместе с женой.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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