Депортированный из Молдавии российский журналист прибыл в Москву

Депортированный из Молдавии глава «Sputnik Молдова» Денисов прибыл в Москву

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов, которого депортировали из Молдавии, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский журналист прилетел в аэропорт Домодедово.

Ранее МИД России заявил, что Москва обязательно примет меры против Кишинева в ответ на инцидент с высылкой из республики Денисова. «Налицо прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов», — заявили в министерстве.

13 сентября руководитель «Sputnik Молдова» получил 10-летний запрет на въезд в республику. Молдавские власти обосновали это «угрозой национальной безопасности».