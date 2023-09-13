Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 13 сентября 2023Бывший СССР

Депортированный из Молдавии российский журналист прибыл в Москву

Депортированный из Молдавии глава «Sputnik Молдова» Денисов прибыл в Москву

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов, которого депортировали из Молдавии, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский журналист прилетел в аэропорт Домодедово.

Ранее МИД России заявил, что Москва обязательно примет меры против Кишинева в ответ на инцидент с высылкой из республики Денисова. «Налицо прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов», — заявили в министерстве.

13 сентября руководитель «Sputnik Молдова» получил 10-летний запрет на въезд в республику. Молдавские власти обосновали это «угрозой национальной безопасности».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве ответили на заявление Кивы о планах Зеленского объявить войну России

    Россиянин насмерть забил коллегу голыми руками

    США назвали Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку

    Депортированный российский журналист захотел эвакуировать кота из Молдавии

    Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

    В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

    В США оценили работу главы Пентагона в один доллар

    В Словакии драка бывшего премьера с экс-главой МВД попала на видео

    Разговор вживую признали приятнее общения в интернете

    Полицейский угрожал оружием жителю ЛНР и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости