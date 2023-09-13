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14:25, 13 сентября 2023Бывший СССР

МИД пообещал Молдавии ответные меры за высылку российского журналиста

МИД пообещал Молдавии ответные меры за высылку российского журналиста Денисова
Серджиу Гончеренко

Серджиу Гончеренко. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва обязательно примет меры против Кишинева в ответ на инцидент с высылкой из республики российского журналиста. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Речь идет о главе российского агентства «Sputnik Молдова» Виталии Денисове. 13 сентября он получил 10-летний запрет на въезд в республику. Молдавские власти обосновали это «угрозой национальной безопасности».

«Налицо прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России в связи с инцидентом вызвал временного поверенного Молдавии. Подробностей о разговоре с дипломатом ведомство пока не приводило.

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    Алевтина Запольская
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