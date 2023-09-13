МИД вызвал молдавского дипломата из-за высылки российского журналиста

Мария Захарова сообщила, что временный поверенный Молдавии вызван в МИД

МИД России вызвал временного поверенного Молдавии из-за инцидента с высылкой из республики российского журналиста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

Речь идет о главе российского агентства «Sputnik Молдова» Виталии Денисове. 13 сентября он получил 10-летний запрет на въезд в республику. Молдавские власти обосновали это «угрозой национальной безопасности».

Каких-либо подробностей, связанных с вызовом дипломата, официальный представитель МИД не привела.

Ранее Захарова призвала Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам и отказаться от политизации отношений в сфере энергетики. Она напомнила, что «Газпром» на протяжении десятилетий поставлял газ в республику и считался надежным партнером.