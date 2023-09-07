МИД России призвал Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам

МИД РФ призвал Молдавию отказаться от политизации отношений в сфере энергетики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Молдавию ответственно относиться к своим обязательствам и отказаться от политизации отношений в сфере энергетики. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что «Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов.

«Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств», — подчеркнула Захарова.

Ранее «Газпром» заявил, что категорически не согласен с утверждениями аудиторов, представленных властями Молдавии, согласно которым не удалось найти документов, подтверждающих наличие задолженности перед российской компанией в размере 709 миллионов долларов.

До этого стало известно, что правительство Молдавии готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, но только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — 8,6 миллиона долларов.