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05:00, 13 сентября 2023Из жизни

37-летний бывший муж 83-летней пенсионерки назвал их брак сексуальным рабством

37-летний бывший муж 83-летней пенсионерки обвинил ее в издевательствах

Фото: Estrada Anton / Shutterstock / Fotodom

Бывший муж 83-летней британки Айрис Джонс заявил, что она не любила его и держала его в сексуальном рабстве. Об этом сообщает Daily Mail.

83-летняя Джонс познакомилась с 37-летним Мохаммедом Ирбрихемом из Египта в интернете в 2019 году. Они стали переписываться и через год решили пожениться. Мужчина получил долговременную визу и переехал к невесте в Великобританию. Однако в июле 2023-го стало известно, что пара развелась. Джонс, в частности, обвиняла Ирбрихема в том, что он «создавал в ее доме хаос», выгнала его и заменила котом по кличке Мистер Тиббс.

Теперь мужчина обвинил пожилую женщину в том, что она только пользовалась им. «Я относился к Айрис как к королеве, а она использовала меня как секс-раба. Я любил ее, а она разбила мне сердце», — сказал египтянин. Мужчина утверждает, что сначала отношения с пенсионеркой были хорошими, но позже она стала издеваться над ним.

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Женщина якобы установила некие правила относительно его возвращения домой, и, в частности, запрещала ему мыться и ходить в туалет после 14-часовой смены на работе. Кроме того, по словам Ирбрихема, Джонс запрещала ему есть блюда египетской кухни, возвращаться на родину и заявляла, что он «принадлежит ей, как раб».

При этом в сентябре британка написала в социальной сети, что бывший муж постоянно требовал у нее деньги и женился на ней ради них. Ирбрихем ответил, что деньги для него не имеют значения, и если бы он охотился за состоянием, то «женился бы на богатой женщине, а не на Айрис».

Айрис Джонс и Мохаммед Ирбрихем прославились в 2020 году эмоциональным и подробным рассказом об их ярких сексуальных отношениях во время известной утренней британской телепередачи This Morning.

Ранее сообщалось, что взявший в жены девушку на 44 года моложе себя мужчина столкнулся с осуждением близких. Они заявили, что она изображает любовь к нему ради денег и европейской визы.

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    Никита Савин
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