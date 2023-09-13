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14:15, 13 сентября 2023Бывший СССР

Российский полковник назвал мешающий авиации ВСУ фактор

Полковник Кнутов: действия авиации ВСУ ограничены из-за работы российской ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Действия авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничены из-за работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО), считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл потенциал украинской авиации в зоне специальной военной операции (СВО).

«ВСУ понимают, что не могут работать на самолетах на линии соприкосновения с российскими войсками в силу того, что наши комплексы противовоздушной обороны могут их уничтожать еще до подлета к российским позициям», — объяснил Кнутов.

В основном ущерб наносится самолетами Су-24, которые Украина переоборудовала как носителя крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, и за счет применения ракет HARM самолетами МиГ-29

Юрий Кнутовдиректор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке

При этом, по словам военного эксперта, МиГ-29 не имеет достаточного оборудования для более-менее точного наведения ракет.

«На сегодняшний день единственное, что удается украинским летчикам, это на штурмовиках Су-25 иногда прорываться к нашим позициям, наносить нам определенные удары. Частично они теряют самолеты, частично их действия удаются, и самолеты возвращаются на базу. Но это нельзя назвать серьезным массовым явлением, хотя такие случаи фиксируются», — заключил Кнутов.

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В ночь на 13 сентября ВСУ совершили ракетную атаку на судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. На территории производства произошло возгорание. Вскоре стало известно, что жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших могло достигнуть 26 человек.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Украина атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow.

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