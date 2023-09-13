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19:55, 13 сентября 2023Спорт

Итальянский хавбек перешел в катарский клуб после 11 лет выступления за ПСЖ

Верратти перешел в катарский «Аль-Араби» после 11 лет выступления за ПСЖ
Марко Верратти

Марко Верратти. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти перешел в катарский футбольный клуб «Аль-Араби». Об этом сообщается на официальной странице команды из Дохи в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Журналист Николо Скира добавил, что хавбеку предложили контракт до лета 2026 года с зарплатой размером 30 миллионов евро в год. Отмечается, что катарцы заплатят ПСЖ 50 миллионов евро за этот трансфер.

Верратти выступал за ПСЖ на протяжении 11 лет. Вместе с командой он девять раз выигрывал чемпионат Франции и девять раз — Суперкубок страны. В составе сборной Италии полузащитник стал чемпионом Европы 2020 года.

15 августа нападающий ПСЖ Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль». По информации RMC Sport, клуб продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов. За парижан бразилец играл с 2017 года.

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    Андрей Стрельцов
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