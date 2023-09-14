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11:24, 14 сентября 2023Мир

Во Франции назвали время возможного окончания контрнаступления ВСУ

Дипломат из Франции счел, что контрнаступление ВСУ остановится к ноябрю
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

У Украины осталось не больше 45 дней для продолжения контрнаступления, однако потом атаки должны прекратиться. Такое предположение сделал высокопоставленный дипломат из Франции, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с газетой Politico.

Он отметил, что скорее всего активные действия ВСУ завершатся «в конце октября или начале ноября». Прежде всего, по мнению дипломата, на подобный исход событий повлияет ухудшение погоды. Он добавил, что для военных это должна быть «очевидная проблема».

Ранее председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал ход контрнаступления ВСУ «болезненным». По его словам, бойцам Украины пришлось встретиться с минными полями, траншеями и противотанковыми рвами. При этом он утверждал, что украинцы еще располагают временем для ведения боев — им осталось «около 30-45 дней погоды, пригодной для сражений».

В сентябре также бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление ВСУ закончится в октябре, так как поддерживать боеспособность войск становится все сложнее. Помимо этого, как он отметил, с июня Украина потеряла 77 тысяч солдат, даже президент Владимир Зеленский признал провал операции.

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    Варвара Кошечкина
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