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00:13, 14 сентября 2023Спорт

Тренер ЦСКА объяснил четвертое поражение клуба на старте сезона КХЛ

Тренер ЦСКА Федоров заявил, что все проблемы клуба возникают из-за психологии
Сергей Федоров

Сергей Федоров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров объяснил четвертое поражение клуба на старте сезона-2023/2024 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Федоров заявил, что все проблемы армейцев сейчас возникают из-за психологии. «У нас есть характер, мастерство, но что‑то мешает побеждать, мы над этим работаем. Хотелось бы преодолеть все в ближайшем будущем», — добавил тренер.

13 сентября ЦСКА уступил дома московскому «Динамо» со счетом 1:4. Ранее команда также проиграла «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барсу» и «Металлургу». Для красно-синих это худший старт регулярного чемпионата с сезона-2010/2011. За шесть матчей клуб одержал две победы, обыграв «Адмирал» и «Нефтехимик».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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