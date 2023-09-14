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11:35, 14 сентября 2023Спорт

Фьюри заявил о нежелании драться с Усиком

Британский боксер Фьюри заявил, что больше не желает драться с украинцем Усиком
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Boyers / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о возможности провести схватку с украинцем Александром Усиком. Его цитирует Boxing Social.

Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. «Потому что он огромный кусок дерьма! И его все равно побил Даниэль Дюбуа. Хотя это и неважно», — поделился он.

Бой между Фьюри и Усиком неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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    Дарья Коршунова
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