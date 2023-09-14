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03:00, 15 сентября 2023Россия

Полковник назвал первый шаг Российской армии после окончания наступления ВСУ

Полковник Матвийчук назвал ближайшей целью Российской армии Одессу и Николаев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ближайшая цель Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) — это Одесса и Николаев, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал первое действие Российской армии после окончания наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Активную фазу военных действий никто не отменял. Цели, которые поставлены президентом [России Владимиром Путиным], должны быть достигнуты. Они достигаются только наступлением Российской армии», — заявил Матвийчук, говоря о первом шаге Вооруженных сил страны после окончания контрнаступления ВСУ.

Наша ближайшая цель — Одесса, Николаев, а конечная цель — принятие капитуляции в Киеве

Анатолий Матвийчукполковник в отставке
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Ранее дипломат из Франции заявил, что у Украины осталось не больше 45 дней для продолжения контрнаступления. Потом атаки должны прекратиться.

Он отметил, что, вероятно, активные действия ВСУ завершатся «в конце октября или начале ноября». Прежде всего, по мнению дипломата, на подобный исход событий повлияет ухудшение погоды.

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    Варвара Кошечкина
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