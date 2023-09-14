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16:55, 14 сентября 2023Спорт

Россиянина назвали кандидатом на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Россиянина Илью Сорокина назвали кандидатом на приз лучшему игроку сезона НХЛ
Илья Сорокин (справа)

Илья Сорокин (справа). Фото: Frank Gunn / Globallookpress.com

Портал Daily Faceoff составил топ-10 претендентов на «Харт Мемориал Трофи» — приз лучшему игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на сайте.

Одним из кандидатов на трофей был назван российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он расположился на десятом месте рейтинга.

Также среди претендентов, не вошедших в первую десятку, были выделены еще трое российских нападающих — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Ранее российские игроки заняли первые три места в рейтинге лучших голкиперов НХЛ по версии NHL Network. Сорокин расположился на третьем месте, вторую строчку занял представляющий «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Возглавил рейтинг защищающий ворота «Тампы» Андрей Василевский.

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    Дарья Коршунова
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