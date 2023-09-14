Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Дуда: у Польши нет ядерного оружия, ничто не предвещает его размещение

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у страны нет ядерного оружия и ничто не предвещает его размещения. Такое заявление глава республики сделал в ходе выступления на экономическом форуме в польском Крынице-Здруй, его слова передает РИА Новости.

«Для нас очевидно, что самой большой угрозой является сосед, у которого есть ядерное оружие. И это не шутки, ибо у нас нет ядерного оружия, и я не знаю, будем ли мы его когда-либо иметь. Пока ничто этого не предвещает», — высказался он.

Дуда также отметил, что от такого соседа Польшу могут защитить лишь те, кто располагает таким же мощным оружием. По его словам, НАТО является гарантией Варшавы.

В июле премьер-министр страны Матуеш Моравецкий заявил, что Польша хочет постепенно убедить союзников по НАТО разместить на своей территории ядерное оружие. По его мнению, это возможно сделать с помощью программы Nuclear Sharing. Польский премьер добавил, что Варшава тоже хочет «иметь самый высокий уровень безопасности» с учетом того, что Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москва доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Глава государства добавил, что это элемент сдерживания тех, «кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».

В свою очередь, глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснял, что тактическое ядерное оружие было размещено в стране в целях обороны.