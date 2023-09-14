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13:45, 14 сентября 2023Силовые структуры

Митволь выплатит почти миллиард рублей по гражданским искам

С Олега Митволя взыскали почти миллиард рублей по гражданским искам

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, виновный в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе, должен будет выплатить почти миллиард рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С Митволя взыскали данную сумму по гражданским искам.

Ранее Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным. Ему дали четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

В свою очередь, Митволь на слушаниях в особом порядке подтвердил признание вины и рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него появились во время нахождения в СИЗО. Кроме того, он заявил, что у него украли все неарестованные деньги и имущество, а неизвестные покушались на его семью.

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    Екатерина Власова
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