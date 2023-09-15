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01:00, 15 сентября 2023Спорт

Промоутер назвал гонорар Минеева за поединок с бразильским бойцом

Гаджиев заявил, что Минеев получит за бой с Карвальо около 15 миллионов рублей
Владимир Минеев

Владимир Минеев. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Промоутер Камил Гаджиев назвал примерный гонорар российского бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева за поединок с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Гонорары Владимира сейчас вокруг 15 миллионов», — заявил Гаджиев. При этом он не раскрыл детали соглашения по бою с Карвальо.

Минеев и Карвальо проведут бой по правилам кикбоксинга 15 сентября. Схватка пройдет на турнире в Элисте.

На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре. В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

Карвальо — бывший чемпион Belaltor. Всего в профессиональной карьере он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений. На счету Минеев 16 побед в ММА при единственном поражении и одной ничьей.

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    Андрей Стрельцов
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