Тарасова оценила требование Валиевой вернуть ей золото чемпионата России-2022

Тарасова поддержала требование Валиевой вернуть ей золото чемпионата России-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила требование фигуристки Камилы Валиевой вернуть ей золото чемпионата России 2022 года. Слова специалистки приводит РИА Новости.

«Я, как профессиональный тренер, проработавший 50 лет, считаю, что она очень правильно делает. Ее казнят ни за что», — поддержала спортсменку Тарасова.

Ранее 15 сентября стало известно, что 26, 27 и 28 сентября Валиева примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Отмечается, что фигуристка требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать ее результаты.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.