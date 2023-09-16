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01:21, 17 сентября 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для тонкой талии

Врач-терапевт Оксана Драпкина назвала лучшие упражнения для тонкой талии

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Врач-терапевт Оксана Драпкина назвала лучшие упражнения для тонкой талии. Материал доступен на сайте «Доктор Питер».

Для начала нужно лечь на спину. Затем поочередно поднимать ноги и руки вверх. Далее нужно встать на четвереньки и выгибать спину. Из этого положения вывести согнутую ногу к груди, затем отвести обратно. Повторить упражнение на другую ногу. В конце необходимо лечь на живот и поднимать руки и ноги вверх.

Драпкина заявила, что начинать выполнять комплекс можно от пяти повторов комплекса, постепенно доведя до 15-20. При достаточном уровне физической подготовки возможно выполнение комплекса с утяжелителями как для рук, так и для ног.

19 августа терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков назвал развлекательную альтернативу занятиям фитнесом. Носков посоветовал заниматься танцами, так как это безнагрузочные пассивные движения в суставах.

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    Анастасия Борисова
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