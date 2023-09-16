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12:28, 16 сентября 2023Экономика

Фридман пожаловался на введенные против него санкции

The Times: Фридман заявил, что санкции против него несправедливы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что введенные против него санкции являются «политическим инструментом», и пожаловался, что решить эту проблему вряд ли получится. Его слова передает британская газета The Times.

Предприниматель объяснил, что он и его партнеры по бизнесу всегда открыто говорили, что не участвуют в российской политике, и занимались исключительно частным бизнесом, как и десятки крупных западных компаний в стране. В связи с этим он считает, что ограничения, с которыми он столкнулся, несправедливы и неоправданны.

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Миллиардер посетовал, что вложил в британские, европейские и американские компании десятки миллиардов фунтов и создал тысячи рабочих мест. Он также добавил, что до санкций его жизнь в Лондоне была комфортной, поскольку там ощущалось спокойствие и стабильность, однако сейчас такого ощущения у него нет. В настоящее время по требованию властей Великобритании Фридман может тратить не более двух тысяч фунтов (2480 долларов) в месяц. Ранее он заявлял, что в такой ситуации он не может даже заплатить уборщице и оказался в плену в своем особняке в Лондоне.

Накануне Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило в отношении Фридмана расследование предполагаемого уклонения от санкций. Служба подтвердила, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против миллиардера на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года.

Как писала в июле The New York Times (NYT), британские санкции против российских миллиардеров не такие жесткие, как заявляла страна. Газета узнала, что правительство выдало иностранным гражданам десятки специальных лицензий для того, чтобы легально тратить деньги в стране. Так, Фридману было разрешено тратить 300 тысяч фунтов (около 390 тысяч долларов) на оплату труда персонала и 7 тысяч фунтов (9 тысяч долларов) на покрытие основных нужд.

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    Мария Грушко
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