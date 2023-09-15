Британская спецслужба прекратила расследование в отношении Фридмана

Bloomberg: прекращено расследование возможного уклонения Фридмана от санкций

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило расследование предполагаемого уклонения от санкций российского миллиардера Михаила Фридмана, в особняке которого на севере Лондона ранее прошел обыск. Об этом пишет Bloomberg.

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года», — процитировало агентство представителя ведомства, по словам которого расследование продолжится против подозреваемых, подпадающих «под более широкое расследование». Сам бизнесмен заявлял, что рейд был незаконным и опирался на устаревший «компромат».

В июле адвокат миллиардера Тьерри Марамбер заявил, что жизнь его подзащитного «была разрушена» после того, как он попал под санкции. В том же месяце СМИ сообщили, что британские власти тайно смягчили санкции против российских олигархов, включая Фридмана, которому разрешили покрыть расходы на работу 19 сотрудников, в том числе частных поваров, домработниц и водителей.

Фридман оказался в санкционном списке наряду с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом в 2022 году. Их активы в указанных юрисдикциях были заморожены. Все они покинули руководящие посты в Альфа-Банке.