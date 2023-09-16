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23:45, 16 сентября 2023Россия

На посетительницу московского салона красоты рухнуло зеркало

На посетительницу салона красоты в центре Москвы упало зеркало

Фото: Guilherme Petri / Unsplash

В московском салоне красоты на одну из посетительниц упало зеркало, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Инцидент произошел в заведении на улице Гвоздева. Как рассказали в ведомстве, женщину доставили в больницу. Уточняется, что по данному факту проводится проверка, ситуация находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры.

Ранее несовершеннолетнюю россиянку избили в столичном салоне красоты «Топчик» за попытку использовать скидочный купон при оплате услуг. Шестнадцатилетнюю девушку вместе с матерью спустили с лестницы двое взрослых мужчин. Позднее были опубликованы кадры конфликта. МВД начало проверку по факту.

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    Марина Совина
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