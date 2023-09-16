В России оценили возможность бойкота Олимпийских игр

Глава ФСГР Титов заявил, что России не следует бойкотировать Олимпийские игры

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов оценил возможность бойкота Олимпийских игр. Его слова приводит РИА Новости.

«Я полностью поддерживаю слова [главы Олимпийского комитета России] Станислава Позднякова о том, что бойкотировать Олимпийские игры не следует. Если хоть какие-то шансы у наших спортсменов есть, то ими надо воспользоваться. Мы не должны хлопать дверью — они, Международный олимпийский комитет (МОК), только этого и ждут», — заявил Титов. Он добавил, что каждый спортсмен должен самостоятельно решать вопрос об участии в Играх.

Ранее Поздняков назвал бойкот Олимпиады путем в никуда. «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Поэтому бойкот со стороны ОКР невозможен. Нас не приглашают — бойкотировать нечего», — заявил он, отметив, что решение об участии в турнире должно оставаться за атлетами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх-2024 в Париже не принято.