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14:35, 14 сентября 2023Спорт

В ОКР прокомментировали возможность бойкота Олимпийских игр

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал бойкот Олимпийских игр путем в никуда
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможности бойкота Олимпийских игр. Его комментарий приводит РИА Новости.

Поздняков назвал бойкот Олимпиады путем в никуда. «Мы живем в цивилизованном демократическом государстве. Поэтому бойкот со стороны ОКР невозможен. Нас не приглашают — бойкотировать нечего», — заявил он, добавив, что решение об участии в турнире должно оставаться за спортсменами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — сказал глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх в Париже не принято.

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    Дарья Коршунова
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