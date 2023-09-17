Украинский дрон сбили над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — сообщили в ведомстве.
Ранее над юго-западной частью Крыма были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Позднее в ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.
14 сентября местные власти сообщили, что в Тепло-Огаревском районе области был найден взрывоопасный предмет. Специалисты приняли решение ликвидировать его с помощью подрыва. Для этого жителей близлежащих территорий временно переместили на безопасное расстояние.