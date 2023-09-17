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22:56, 17 сентября 2023Россия

Украинский дрон сбили над Крымом

Минобороны России: российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Крымом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», — сообщили в ведомстве.

Ранее над юго-западной частью Крыма были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Позднее в ведомстве подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.

14 сентября местные власти сообщили, что в Тепло-Огаревском районе области был найден взрывоопасный предмет. Специалисты приняли решение ликвидировать его с помощью подрыва. Для этого жителей близлежащих территорий временно переместили на безопасное расстояние.

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    Марина Совина
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