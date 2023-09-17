Фьюри назвал Усика украинским бомжом

Боксер Тайсон Фьюри назвал Александра Усика украинским бомжом

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри оскорбил украинца Александра Усика. Его слова приводит Daily Mail.

Спортсмен назвал возможного соперника маленьким украинским бомжом и заявил, что ему не интересен бой с ним. «Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует», — подчеркнул он.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.