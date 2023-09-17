Стало известно о возможной замене Зеленского на заседании СБ ООН

ТАСС: Украину на заседании СБ ООН вместо Зеленского может представить Кулеба

В заседании Совбеза ООН по Украине вместо президента страны Владимира Зеленского может принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Собеседник агентства уточнил, что присутствие украинского лидера пока не подтверждено. «Формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций», — отметил он. Кроме того, как указал источник, пока также не планируется участия американского президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине.