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00:20, 17 сентября 2023Мир

Стало известно о возможной замене Зеленского на заседании СБ ООН

ТАСС: Украину на заседании СБ ООН вместо Зеленского может представить Кулеба
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

В заседании Совбеза ООН по Украине вместо президента страны Владимира Зеленского может принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Собеседник агентства уточнил, что присутствие украинского лидера пока не подтверждено. «Формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций», — отметил он. Кроме того, как указал источник, пока также не планируется участия американского президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине.

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