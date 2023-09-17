Валиева рассказала о перенесенной операции

Фигуристка Валиева начала поздно тренироваться в связи с разрывом сетчатки глаза

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в августе ей диагностировали разрыв сетчатки глаза. Ее слова приводят «Известия».

Спортсменка сообщила, что активно тренировалась и планировала открыть сезон, включив в свою программу четверной прыжок, но на диспансеризации у нее обнаружили разрыв сетчатки. Она поделилась, что перенесла две лазерных коагуляции. После этого, по словам Валиевой, в течение нескольких недель она каталась аккуратно. «Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», — указала она.

Фигуристка добавила, что хотела бы восстановить свое физическое состояние и порадоваться успехам на льду.

В июле стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за болезни она была вынуждена приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.