Российский военный рассказал об участии США в нанесении ракетных ударов ВСУ

Военный Дандыкин: все маршруты ракетных ударов ВСУ прокладывают на Западе

Все маршруты ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокладывают специалисты на Западе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Если говорить об ударах западными ракетами: британским Storm Shadow, американскими HIMARS, французскими SCALP, то все тактические моменты, все маршруты прокладываются исключительно на Западе», — убежден Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что разведка западных стран работает при помощи стратегических беспилотников, самолетов и инструкторов, которые находятся непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.

Участие Запада очевидно. И оно будет усиливаться Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Если немцы передадут Украине ракеты Taurus дальностью 500 километров, то Германия тоже будет по уши в этом конфликте. Но в основном локации ударов — это США и Великобритания», — заключил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также заявил, что западная разведка оказывает поддержку ВСУ, помогая наносить дальнобойные ракетные удары.

По его словам, при нанесении дальнобойных ударов украинская сторона использует американские и британские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации. Он не исключил, что бойцы ВСУ могут использовать аналогичные системы, принадлежащие Франции.